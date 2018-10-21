Kızı ve torunundan 7 yıldır haber alamıyor

10 kişilik ailesiyle birlikte 7 yıl önce iç savaş nedeniyle Suriye'nin Afrin ilçesinden Reyhanlı'ya geldiklerini söyleyen 45 yaşındaki Fatma Ahmed, kızı Samra ve torunu Murat Ahmed'in, bakkala gittiklerini ancak geri dönmediklerini bu güne kadar yaptıkları tüm aramalara rağmen bulamadıklarını belirtti.

Reyhanlı'ya ilk geldikleri dönemde tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Fatma Ahmed, 27 yaşında olan kızları Samra Cuma Ahmed ve torunu 12 yaşındaki Murat Ahmed ile alışveriş yapmak için bakkala gittiklerini ve bir daha geri dönmediklerini, tüm aramalara karşın da bulamadıklarını dile getirdi.

Fatma Ahmed, iç savaş nedeniyle Afrin'den kaçarak Reyhanlı'ya geldiklerini belirterek, “Reyhanlı'da yaşıyorduk. Kızım Samra oğlu Ahmed'le alışveriş yapmak için bakkala gitti. Aradan saatler geçti gelmedi, aramaya başladık. O günden buyana 7 yıl geçti, hala ortada yok, öldü mü, yaşıyor mu, yoksa evlendi mi bilmiyoruz. Türkiye'nin neresinde olduğunu bilmiyoruz. Tek arzum kızımdan güzel haber almaktır. Kızım kiminle gitti bilmiyoruz. Bizi aramasını istiyoruz. Korkusundan Reyhanlı'ya gelemiyor” dedi.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyleyen 18 yaşındaki kardeşi İmed Cuma Ahmed ise, “Reyhanlı'ya geldikten 3 ay sonra ablam bakkala gitti. Bir daha geri dönmedi. Ve kendisinden bir türlü haber alamadık. Hayatta olup olmadığını da bilmiyoruz. Hayattaysa bize haber versin. Ben yaşıyorum desin. Annem hasta gece gündüz ağlıyor. Ablamı gören olursa Polise, Jandarmaya haber versin başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

Diğer kardeşi Asya (11) ise ablasına seslenerek, annesinin hasta olduğunu kendisini merak ettiğini ve mutlaka bir haber almak istediklerini söyledi.