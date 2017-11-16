Kızıl geyiğe ikinci katarakt ameliyatı

Başarılı geçen katarak ameliyatının yapılan literatür araştırmalarında önceki ameliyatı ile birlikte dünyada ikinci defa yapıldığı belirtildi.

Bolvadin ilçesinde dağda otlayan koyun sürüsünün peşine takıldıktan sonra çoban tarafından fark edilen kızıl geyik yavrusunun, çobanın ihbarı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alındığı belirtildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma, Rehabilitasyon Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (AKUREM) götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirilen ve Umay ismi verilen kızıl geyiğin yapılan muayenesinde gözlerinin ikisinde de doğuştan katarakt olduğu görüldü. Sadece ışığı algıladığı ancak göremediği tespit edilen Umay için AKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Pamuk öncülüğündeki ekip tarafından geçtiğimiz Eylül ayında sol göze katarak ameliyatı uygulandı. Pamuk, öncülüğünde bir araya gelen ameliyat ekibi bugün ise Umay’ın sağ gözüne de katarakt operasyonu gerçekleştirdi. Ameliyat AKUREM gözetiminde Kocatepe Hayvan Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Genel anestezi uygulanarak yapılan ameliyat başarılı geçerken, Umay’ın gün içerisinde uyandırılacağı kaydedildi.

“Doğuştan her iki gözü de kataraktlıydı”

Ameliyatın ardından gazetecileri açıklamalarda bulunan AKUREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, geyiğe yapılan katarakt ameliyatlarının dünyada bir ilk olduğunu savundu. Doç. Dr. Kandır, “20 Temmuz civarıydı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar ve Doğa Koruma İl Müdürlüğü çalışanları tarafından Bolvadin civarında bulunup bize getirildi. Doğuştan her iki gözü de kataraktlıydı. 21 Eylül’e kadar bakım ve beslenmesini yaptık. Kendisini operasyonu için hazırladık. 21 Eylül’de de sağ gözü dünyada ilk kez olduğunu da yeni literatür taramaları sonrasında öğrendiğimizle katarakt ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu hatta tıp fakültesi ile bir konstipasyonda yaptık Göz Hastalıkları Anabilim dalı tarafından da operasyonun başarılı olduğunu görme alanının iyi olduğunu öğrendik, teyit ettik. Şimdi bugün sol gözünde de yine operasyon gerçekleştirdik. Kamuran Pamuk hocamızın katkılarıyla güzel bir operasyon oldu. Bundan sonraki yaşamı Eskişehir Çatacık Geyik Üretme İstasyonunda devam edilecek ve gören gözlerle daha güzel doğaya tutulacağını umut ediyoruz” dedi.

“Dünyada bir ilk olduğunu bizde öğrendik”

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin lideri Doç. Dr. Kamuran Pamuk ise yaptıkları başarılı operasyon ile ilgili şunları söyledi:

“Umay yaklaşık 2,5 ay önce AKUREM tarafından hastanemize getirildi. Çok başarılı bir ameliyat ile tek gözünün görmesini sağladık. Hatta yardımcı elemanlar, aparatla ile beraber görüş alanını teyit ettik. 1,5 ay sonrada diğer gözünü ameliyat etme ihtiyacı duyduk ve bugünde bunu başarılı bir şekilde yaptık. Diğer gözünden hatta daha da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle de çok net bir şekilde görüşünü sağlayacağız ve AKUREM sayesinde de tekrara doğaya kazandırmış olacağız. Operasyon 3-4 kişilik bir ekiple yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dünyada bir ilk olduğunu bizde öğrendik yaptığımız araştırmalarda. Daha öncesinde sadece Türkiye’de zannediyorduk ama yaptığımız literatür araştırmalarda daha önce hiçbir katarakt ameliyatının yapılmadığını öğrendik. Bu bizim için onur ve gurur verici bir olay oldu hem AKÜ hem de AKUREM adına. Bu konuda çok mutluyuz umarım başka hayvanlara da bu konuda yardımcı olabiliriz.”

Gökten Ceylan