Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bağış çadırının görevlisi Doktor Zülfü Akşit, vatandaşların kan bağışı konusunda giderek bilinçlendiğini belirterek şunları söyledi; “31 Ekim - 2 Aralık tarihine kadar İstanbul Aydın Üniversitesi Florya yerleşkesinde olacağız. Günlük ortalama 100-150 kişilik katılım yapılmasını bekliyoruz, senede iki kere geliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden bize yardımcı olan arkadaşlarımız var. Öğrencilerin katılımlarından memnunuz ancak yeterli değil.''

Bağış alırken kan grubu sınırlandırması yapmadıklarını belirten Akşit, ''Her kana ihtiyaç duyuyuruz. A RH (+) en fazla bulunan ve talebi çok olan kan grubu ama biz her grup kana ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle kan grubunun bir önemi yok. 18-60 yaş arası, sağlıklı olan öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz” dedi.

Kadınların 4 ayda bir, erkekler ise 3 ayda bir kan verebileceğine dikkat çeken Akşit, “Her hafta İstanbul'un çeşitli semtlerinde stand açan Kızılay, vatandaşları kan bağışı için beklemektedir” diye konuştu.