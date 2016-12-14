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Kızılay İstanbul Şubesi Halep halkı için seferber oldu

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, sivil katliamlarla insanlık dramı yaşayan Halep halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıktı.

Kızılay İstanbul Şubesi Halep halkı için seferber oldu

14 Aralık 2016 13:10

Suriye’nin Halep kentinde halkı hedef alan saldırılarda sağ kalmayı başaran siviller açlıkla mücadele ediyor. Yıkıntıların arasında hayatta kalma mücadelesi veren siviller için Türk Kızılayı İstanbul Şubesi bağışçıların desteği ile, bin 250 ton un yardımı hazırladı. Hazırlanan unların 125 tonu tırlarla Cilvegözü Sınır Kapısına ulaştırıldı. Çuvalların üzerine yazılan 'Yalnız Değilsiniz' notuyla hazırlanan yardımlar önümüzdeki günlerde etaplar halinde Halep’e ulaştırılacak.

Yardımların hazırlanması ve Halep’e ulaştırılması için ekiplerle birlikte çalışan Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, "Tüm dünyanın gözü önünde büyük bir kıyım yaşanıyor. Her gün öldürülen sivillerin, özellikle çocukların görüntülerinin dünyayı ayağa kaldırması gerekirken maalesef dünya devletlerinden hala etkili bir tepki gelmiyor. Türk Kızılayı olarak dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olanlara yardıma koşmaya devam ediyoruz. İstanbul Şubesi olarak, değerli bağışçılarımızın destekleriyle bin 250 ton un hazırladık. Yardımlarımızın 125 tonu sınır kapısına ulaştırıldı. Hayatta kalanların açlıktan ölmemesi için temel gıda malzemelerine ihtiyaçları var. Farklı yardımlar için de hazırlıklarımız devam ediyor. Dünyaya huzurun gelmesi, kan ve gözyaşının dinmesi için dua ediyoruz" dedi. 

Etiketler: Türk Kızılayı İstanbul Şubesi


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