Suriye’nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Kızılay kadınları yardım için Tuzla’da bir araya geldi. Kampanyaya destek için Başbakanlık Baş Müfettişi ve Kızılay Genel Sekreteri Avukat Ayşegül Genç’in yanı sıra çok sayıda gönüllü kadın ve Kızılay çalışanı buluşurken program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başbakanlık Baş Müfettişi Genç’in konuşmasının ardından kadınlar kampanyaya destek için hep birlikte telefonlarından 2868'e bağış mesajları attı.

"Yaşananlar içler acısı. Böylesine hunharca bir katliam nasıl yapılabilir"

Etkinlikte Halep’e yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Başbakanlık Başmüfettişi ve Kızılay Genel Sekreteri Avukat Ayşegül Genç, "Ekiplerimiz yaklaşık 40 otobüs ile Suriye sınırından geçtiler. 35 yaralının getirildiği söyleniyor. Ekiplerimizin tamamı orada. Tabi bu yaşananlar içler acısı. Böylesine hunharca bir katliam nasıl yapılabilir bunu anlamak çok zor. Orada çok büyük bir acı yaşanıyor. Türkiye bu aşamada üzerine düşeni yapıyor. Biz de burada yapılan bu toplantıyla Halep’e dikkat çekebiliriz kadın kolları olarak birçok harekete öncülük yapabiliriz. Bu toplantı o anlamda büyük bir anlam ifade ediyor oradan yaklaşık bin kişilik yemek çıkıyor ve 80 bin kişilik çadır kent kurulum aşamasında Kızılay bölgede elinden geleni yapacaktır" dedi.

Cenk İşver



