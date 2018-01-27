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Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi, stokların azalmasından dolayı bugün Nazilli’de kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Kızılaydan kan bağışı çağrısı

27 Ocak 2018 08:23

Aydın merkez başta olmak üzere birçok ilçesinde kan toplama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade eden yetkililer, bugün Nazilli Belediye Hizmet Binası önündeki alanda 11.00-18.30 saatleri arasında bağışçıları beklediklerini belirtti.

‘Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır.’

Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Havaların soğuması ile kan bağışında azalma gözlemlendi. Bu nedenle Aydın’ın en büyük ilçesi konumunda olan Nazilli’de de kampanya düzenledik. 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 11.00-18.30 arasında Nazilli Belediyesi önünde kan bağışı kampanyası vardır. 18-65 yaş aralığında kan bağışı yapmak isteyen gönüllü bağışçılarımızı tok karın ve kimlik belgeleriniz ile sizleri bekliyoruz. Unutmayalım ki; ‘kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır.’ Kızılay’a kan bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın. Tüm kurumlarımız başta olmak üzere duyarlı vatandaşlarımızı bağış yapmaya bekliyoruz” denildi. 

Etiketler: kan bağışı, kızılay

 

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