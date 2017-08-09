Kızılay'dan kan stoklarında azalma açıklaması

Yaz dönemi nedeniyle Ege Bölgesi'nde kan bağışları azalınca, kan stokları bitme noktasına geldi. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök yaptığı açıklamada, il sağlık müdürlüğü ve hastanelere destek çağrısında bulunarak, sosyal medya hesabından 'Acil' koduyla bir bildiri paylaştı. Dr. Gökay Gök, "Acil Ege Bölgesinde 6 il 134 hastanenin kan taleplerini ancak günlük karşılayabiliyoruz. Sabahtan beri iki vali, sayısız kaymakam, sağlık müdürleri, başhekimler tüm dostlar kan için beni arıyorlar. Az kaldı çıldırmak üzereyim" dedi.

Gökay Gök, sıcak iklim koşulları nedeniyle kan bağışlarının azaldığına dikkat çekerek, "Sıcak iklim koşulları ve yaz dönemi sebebiyle kan bağışları azalmıştır. Bir gün hepimizin hasta ve hasta yakını olacağını unutmayarak, tüm halkımızı özellikle bu sıcak yaz aylarında kan bağışında bulunmak üzere Kızılay’ın kan bağışı noktalarına davet ediyoruz" diye aktardı.

"Kan stokları sebebiyle; ancak günlük ihtiyacını karşılayabilmekteyiz"

Dr. Gökay Gök, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay'ı; güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefleyen Ulusal Güvenli Kan Temini Programını, Sağlık Bakanlığı adına ve gözetiminde, 2005 yılından günümüze, başarı ile yürütmektedir. Ege Bölge Kan Merkezi olarak sorumluluk sahamızdaki 6 ilde (İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Muğla) 7 Kan Bağışı Merkezi ile faaliyetlerimizi sürdürmekte ve 132 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaktayız. Sıcak iklim koşulları ve yaz dönemi sebebiyle kan bağışları azalmıştır. Transfüzyon merkezlerinin düzenli olarak aylık-haftalık kan ihtiyacını karşılar iken bu dönemde azalan kan stokları sebebiyle; ancak günlük ihtiyacını; negatif kan gruplarında ise sadece belli günlerde ihtiyacı karşılayabilmekteyiz. Bu dönemde kan ihtiyacını karşılayabilmek için, hasta yakınlarını ve hastane personelinizi kan bağışında bulunmak üzere kan bağışı noktalarımıza yönlendirmeniz hususunda desteklerinizi istemek zorunda kaldık. Sorumluluk sahamızda bulunan tüm hizmet birimlerinin ve gezici kan toplama ekiplerimizin bilgileri tarafınız ile paylaşılacak olup, kan bağışında bulunabilecek hasta, hasta yakınlarınızı ve personelini kan bağışına yönlendirmeniz konusunda desteklerinizi bekler, kan bağışları hayatları kurtulan hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ederiz."