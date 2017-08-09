Kızılay’dan ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ kampanyası

Kızılay Balıkesir Şubesi Başkanı Av. Mustafa Gündoğan, Türk Kızılayı’nın vekaleten kurban kesme kampanyasının başlatıldığını ifade ederek, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde vatandaşlarımızı kurban bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Fiyatlarımız açıklandı yurt dışında kesilecek olan kurbanların fiyatı 500 TL., Türkiye içerisinde kesilecek olan kurbanların fiyatı 735 TL. Bu yılki sloganımız ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün.’ Neden bu sloganı seçtik? Yurt içinde kesilmiş olan kurbanların etleri işlenmek suretiyle raf ömrü 1 yıla yaklaşan konserve haline getirilerek ülke içerisinde şubeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yıl içerisinde dağıtıyoruz. Yani kurban etini 1 yıl içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak suretiyle bu dini vecibeyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülke genelinde Et Balık Kurumuyla anlaşmış olduğumuz tesislerde etler kurbanlar din görevlisi veteriner hekim, noter huzurunda ve Kızılay görevlileri nezaretinde kayda alınmak ve noter kanalıyla tespit edilmek suretiyle kesiliyor. Yurt dışındaki kurbanlar yine 31’e yakın ülkede kesilecek. Afrika’da, Filistin’de, Balkanlar’da kesilecek. Yine oranın din görevlileri noter ayarında olan resmi yetkililer ve Kızılay görevlileri nezaretinde kesilecek. Orada Kurban Bayramı günlerinde ihtiyaç sahipleri kişilere kurban etleri bağışları ulaştırılmaya çalışılacaktır” dedi.

Bu yılki hedefimiz 110 bin

Geçmiş yıllarda Türk Kızılayı'na çok ciddi oranda kurban bağışı yapıldığına dikkat çeken Başkan Gündoğan, “Geçen yılki rakamlarımız ülke genelinde 70 binin üzerindeyken son günlerde ihtiyaca cevap veremez hale geldik. Bu yılki hedefimiz 110 bin civarında inşallah vatandaşlarımızın desteğiyle bu hedefi yakalamak istiyoruz. Tekrar söylüyoruz insanların gönül rahatlığı ile güvenebileceği bağışlaya bileceği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceği bir merci olarak biz kendimizi görüyoruz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Şubelerimize geçmiş yıllarda bağışta bulunanları yine bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Lütfen kurban bağışı için son günlere kalmayın çünkü evveliyatında bunun hayvan alımı, kesimi organizasyonu lazım. Son güne kalması halinde kesim yapılacak gerek yurt içi, gerekse yurt dışında hayvan temininde zorluklar yaşayabiliyoruz. Bunun için ricamız son günlere kalmasın. Kurban vacip bir ibadet vatandaşlarımız kurban almakta zorluk çekiyor, hayvan pazarını bilmiyor, alsa kesemiyor, kesse çevresinde dağıtacak insan yok. Dolayısıyla bu sıkıntıların hiçbirini yaşamaksızın bizlere güvensinler, kurbanlarını bizlere bağışlasınlar. Biz onlar adına ihtiyaç sahiplerine bu kurban etlerini dağıtalım. Tekrar vatandaşlarımızı Kızılayımıza Balıkesir şubemize kurban bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kızılay'a kurban bağışlayan Turgay Aslan ise, “Kızılayımıza bağışımızı yapmaya geldik. 10 seneden bu yana kurban bağışlarımızı Kızılay'a yapıyoruz. Kızılay ilk göz ağrımız, bir numara her şeyimize Kızılay koşuyor. Kızılay’a bağış verdiğimizde verdiğimiz miktar yerini buluyor. Bulduğu için sürekli gönül rahatlığı ile Kızılay'a veriyoruz” diye konuştu.

Otağ Fırıncıoğulları