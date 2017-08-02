Kızılay’ın vekaletle kurban bağışı bedelleri açıklandı| Kızılay kurban bağış bedeli ne kadar kaç para?

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu yıl için kurban bağışı bedellerinin yurt içinde 735 lira yurt dışında ise 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kınık, “Vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza bu ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kendilerinin ulaşamayacağı ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirerek bir iyilik ve paylaşma şölenine de dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

1 milyon 950 bin insana ulaşılacak

Kampanya ile yaklaşık 1 milyon 950 bin ihtiyaç sahibi insana ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Kınık, “Bu sene ‘Kurban bereketi yıl boyu sürsün’sloganıyla bu organizasyonumuzu sizlerle paylaşıyoruz.Biliyorsunuz Kızılay’ın bir kurban modeli var. Kızılay’ın kurban modeli aslında onun sadece Kurban Bayramı’nın sürecinde değil, 365 gün bu kurban bereketi devam ettirmemizi sağlayan bir model. Ülke içerisinde 650 bin insana,ülke dışında da yaklaşık 1 milyon 300 bin insana, toplamda 1 milyon 950 bin insana bu kurban bereketini taşımayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sene için planalanan kurban hisse sayısının 100 bin olduğunu açıklayan Kınık, "Bu sene Kızılay olarak planladığımız öngördüğümüz, kurban hisse sayısı 100 bin. Bunun yaklaşık 35 binini yurt içerisinde, geri kalan kısmını da dünyanın 31 farklı ülkesinde keserek ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendireceğiz. Bu paylaşma aynı zamanda özellikle silahlı çatışmalar ve afetler nedeniyle etkilenmiş olan toplumlar için bir de rehabilitasyon anlamına geliyor. Kendi dertleriyle dertlenen çok uzaktan kardeşlerinin olduğunu Onlarla sofralarında bu gıdayı paylaşan insanlar olduğunu hatırlayarak, bilerek dirençlerini artırıyoruz. Hayata olan bakışlarına umut katıyoruz. Bu sene listemize eklenen 2 yeni ülke var. Birisi Tataristan diğeri de Güney Sudan. Kurban coğrafyalarını seçerken özellikle son iki yıldır kuraklık nedeniyle büyük afetlerin yaşandığı Doğu Afrika Bölgesi’ni, Güney Sudan’ı ve Yemen’i özellikle de silahlı çatışmalarla ve kuraklık nedeniyle ihtiyacın zirve yapmış olduğu coğrafyaları seçtik. Bu bölgelerdeki dağıtımlarımızın sayılarını artırdık” diye konuştu.

Kurban bağışı bedellerinde geçen seneye göre indirim yaşandığını belirten Kınık, “Elimizden gelen gayreti sarfettik. Belki çok çok zor oldu ama kurban fiyatımızı bir önceki yılki kurban fiyatımızın altına çektik. 740 lira olan kurban fiyatımız bu sene 735 lira olarak belirlendi. Yurt dışı kurban fiyatlarımız da 500 lira olarak belirlendi” dedi.

Ali Canberk Özbuğutu