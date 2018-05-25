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Kızılcahamam’da 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam’da 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtıldı.

Kızılcahamamda 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtıldı

25 Mayıs 2018 03:33

Arılı Kovan Desteği Dağıtım Törenine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir ve çok sayıda arıcı ile vatandaş katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından ifa edilen Arılı Kovan Desteği Dağıtım Töreni’nde, Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat eden, arı yetiştiriciliği sertifikalı 75 çiftçiye 350 arılı kovan dağıtımı yapıldı.
İftardan sonra düzenlenen törende, ilk arılı kovan Güney tarafından sahibine teslim edildi. Güney, törende yaptığı konuşmasında, arı yetiştiricilerine, arılı kovanlarının hayırlı olmasını ve bol bol bal almaları temennilerinde bulunarak, projeyi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.  

 

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