Kızılcahamam'da Afrin şehitleri dualarla anıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe ziyaretleri programı kapsamında bu hafta Kızılcahamam’daydı. Başkan Tuna, cuma namazı çıkışı MHP İlçe Teşkilatının davetini geri çevirmeyerek Afrin şehitleri için okutulan mevlide katıldı. Tuna’ya Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar da eşlik etti.

AFRİN ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Başkan Tuna, vatandaşlarla birlikte Afrin şehitleri için önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Tuna, burada yaptığı konuşmasında “Topyekün Haçlı ordularının neler yaptığını biliyorsunuz. İnşallah Mehmetçiğimizin Afrin’den zaferle döneceğine inanıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Tuna, Afrin şehitleri için vatandaşlarla birlikte Fatiha okuyarak, şehitleri dualarla andı.