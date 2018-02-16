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Kızılcahamam’da engelli sürücüler için araç park yerleri ayrıldı

Kızılcahamam'da ilçe merkezinde bulunan caddelerde engelli sürücüler için araç park yerleri ayrıldı.

Kızılcahamamda engelli sürücüler için araç park yerleri ayrıldı

16 Şubat 2018 04:18

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Koordinasyon Başkanı Abdullah Gavga, engelli vatandaşlar için verilen mücadeleyi kazandıklarını açıkladı. 2016 yılından buyana BİMER, CİMER ve Belediye Başkanlıklarına verdiği dilekçeler ile engellilerin sesi olduğunu ifade eden Gavga, “Geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam Belediyesi tarafından, Kızılcahamam'da Cengiz Topel Caddesi’nde Adliye, Belediye Başkanlığı biralarının karşısında, Ankara Caddesi’nde, Kazımkarabekir Caddesi’nde engelli park alanları oluşturularak engelli park tabelaları asıldı” şeklinde konuştu.

Gavga, uygulamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların araçlarını park ederken bu uygulamadan haberdar olmalarını isteyerek, trafik polisleri tarafından cezai işleme maruz kalmamaları için uyarıda bulundu. 

Uğur Demirbaş

 

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