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Kızıldağ Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Kızıldağ Yaylasına mevsimin ilk karı yağdı

17 Kasım 2016 10:50

Karaisalı ilçesinin 1650 rakımlı yüksekliğe sahip olan Kızıldağ Yaylası’na sabah saatlerinde yağan kar, zaman zaman tipiye dönüşürken, ağaçlar ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Son yıllarda Adana’nın kış turizminde önemli noktalardan birisi haline gelen Kızıldağ Yaylası’nda hava sıcaklığı eksi bir dereceye kadar düşerken, yaylanın kar altındaki hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Öte yandan, Karaisalı ilçesinde hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde, önceki gün başlayan sağanak yağış, gece yerini fırtınaya bıraktı. Belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına gerekli önlemleri aldılar. İlçede, etkili fırtınadan dolayı zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. 

Etiketler: Kızıldağ Yaylası


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