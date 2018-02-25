Diğer
Kategoriler

Kızılırmak neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır?

Türkiye’nin en uzun nehri olup, ismini renginden alan Kızılırmak, neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır? sorularının cevabı haberimizde...

Kızılırmak neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır?

25 Şubat 2018 11:15
Kızılırmak neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır? - Tıkla İzle

Sivas’ın İmranlı İlçesi’nden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun’dan Karadeniz’e dökülün Kızılırmak 1.355 kilo metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun nehri. Peki, Kızılırmak, neden kırmızıdır? Kızılırmak ismini nerden almıştır? İşte cevabı...

İsmini renginden alan nehir, tamamen olmasa da uzun bir mesafede kırmızı akar. Bir çok türküye de konu olan Kızılırmak’ı, Neşat Ertaş, İzzet Altınmeşe, Nurettin Reçber ve Hilmi Yarayıcı gibi sanatçıların türkülerinde ölüm, kan ve ayrılık ile ilişkilendirir.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Değirmenci , ırmağın kızıl renginin nedenini anlattı. Değirmenci, ırmağın kızıl renginin. Irmağın doğduğu İmranlı ilçesinde ki toprak yapısından kaynaklandığını belirtip, “Kızılırmak, İmranlı ilçesindeki Kızıdağ’dan doğuyor. Kızıldağ’da anlaşılacağı gibi ismini kırmızı toprak yapısından almaktadır. Dolayısıyla orada ki litolojik birimler, kayaç birimlerinin rengi kızıl. Mesela kırmızı topraklar, kızıl topraklar kayaç litolojik birimi olarak bilinir. Irmağın erozyonla getirdiği malzeme o kırmızı topraklar dolayısıyla suya karışınca da kızıl oluyor. Yani o kızıllık jeolojik yapıdan kaynaklanıyor.” dedi.

Kızıl doğup berraklaşıyor

Kızılırmağın’ın Sivas’ın İmranlı ilçesinden başlayan kızıl yolculuğu döküldüğü Karadeniz’de ise berrak bitmekte. Değirmenci bu renk değişikliğini ise şu şekilde açıkladı. “Sivas’tan Ankara’ya giderken otobüsle Kırıkkale’nin oradan geçtiğinizde köprüden bakarsanız, Kızılırmak’ın pırıl pırıl, mavi renkli, Manavgat ırmağı gibi aktığını görürsünüz. Bu kızıllık nereden gittiği sorusunun cevabı, Hirfanlı barajındadır. Irmak bütün kızıllığını ve çamurunu barajda bırakıp yoluna Kırıkkale üzerinden devam eder. Kızılırmak’ı masmavi görürsünüz.”dedi. 

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ
 

Etiketler: Kizilirmak neden kirmizi? sivas, Kızılırmak nehri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç