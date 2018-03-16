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Kızılırmak’ta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayarak kaybolan gençlerden kızın cansız bedeni bulundu.

Kızılırmakta kaybolan genç kızın cesedi bulundu

16 Mart 2018 09:59

Edinilen bilgiye göre, Osman Ertekin (20) ve Belgin Ş.(15) isimli arkadaş, saat 22.30 sıralarında Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı. Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak saatlerce kurtarılmayı bekledi. Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı. Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.

Altınkaya Baraj kapakları kapatılarak Kızılırmak’ın debisi azaltıldı. Havanın aydınlanması ile arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Deniz polisi dalgıçlarının yaptığı arama çalışması sonucu saat 09.30 sıralarında, olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.’nin cesedine ulaşıldı. Osman Ertekin’i ise arama çalışması sürüyor.  

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: genç kız, Kızılırmak, Samsun

 

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