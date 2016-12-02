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Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Eş Başkanları İsmail Ası ve Leyla Salman’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı

02 Aralık 2016 18:09

Kızıltepe’de, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında Kızıltepe Belediyesi DBP’li Eş Başkanları İsmail Ası ve Leyla Salman'ın da bulunduğu 8 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 

Mahkeme, Belediye Eş Başkanları Ası ve Salman ile Kültür Sosyal İşleri Müdürü Salih Kuday, Meya-Der Başkanı Halil Tuğuç ve büyükşehir belediye çalışanı Mehmet Gökdemir’in tutuklanmasına, Fen İşleri Müdürü Halit Karaboğa, Temizlik İşleri Müdürü Abdürrahim Aslan ve büyükşehir belediyesi çalışanı Hasan Oğal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

İslam Akış

Etiketler: eş başkanlar, Kızıltepe Belediyesi, tutuklandı


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