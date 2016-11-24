Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde Kızıltepe Belediyesine operasyon düzenledi. Belediyeye yapılan operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre belediyenin yazı işleri müdürü, fen işleri müdürü, sosyal işleri müdürü ve temizlik işleri müdürleri gözaltına alındı.

Daha önce kanun hükmünde kararname ile önce Dargeçit, Nusaybin, Derik ve Mazıdağı belediyelerine kayyum atanmıştı. Daha sonra da Mardin Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe olan Artuklu belediyesine de kayyum atanmıştı.

Bitlis Belediyesi'ne de operasyon

Bitlis Belediyesi'ne de sabahın erken saaatlerinde operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen çok sayıda Terörle Mücadele ekipleri belediye binasına girerek arama yaptı.

Bitlis Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bitlis Belediyesi eş başkanları polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Belediye Eş Başkanı Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran’ın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Eş Başkanlar Olan ve Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı.