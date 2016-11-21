Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kızıltepe’de 1 PKK’lı terörist yakalandı

Kızıltepe’de 1 PKK’lı terörist yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurup sorguladığı 1 terörist yakalandı.

Kızıltepede 1 PKKlı terörist yakalandı

21 Kasım 2016 10:12

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü civarında şüpheli bir şekilde dolaşan şahıs, polis ekipleri tarafından durdurarak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın daha önce terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı ve teslim olup pişmanlık yasasından faydalanıp sonra tekrar PKK’nın dağ kadrosuna katılan H.B. isimli terörist olduğu belirlendi. Yakalanan H.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. 

Neriman Çelebi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!