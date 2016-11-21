Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü civarında şüpheli bir şekilde dolaşan şahıs, polis ekipleri tarafından durdurarak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın daha önce terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı ve teslim olup pişmanlık yasasından faydalanıp sonra tekrar PKK’nın dağ kadrosuna katılan H.B. isimli terörist olduğu belirlendi. Yakalanan H.B. isimli terörist ifadesi alınmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Neriman Çelebi