Kızıltepe ilçesinde çeşitli tarihlerde yapılan gasp ve hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na ayrı ayrı ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ayrı ayrı hakim karşısına çıkartılan şüpheliler S.A., M.G., H.G., S.D., M.B., V.Ö., M.M. ve D.K., tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mehmet Salih Keskin

MARDİN