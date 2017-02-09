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Kızıltepe'de iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı iki kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kızıltepede iki mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

09 Şubat 2017 20:45

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesi Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 09.02.2017 günü saat 06.00 itibariyle Kızıltepe ilçemize bağlı Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti. Bölgede planlanan faaliyetler sona erdiğinden bahse konu sokağa çıkma yasağı 09.02.2017 günü saat 18.30 itibariyle kaldırılmıştır” denildi.  

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: iki mahalle, kızıltepe, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı


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