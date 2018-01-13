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Kızıltepe'de kuş gribi görüldü, kanatlı hayvanlar itlaf edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde bazı kanatlı hayvanlarda kuş gribi tespit edilince Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.

Kızıltepede kuş gribi görüldü, kanatlı hayvanlar itlaf edildi

13 Ocak 2018 15:19

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Boğazye köyünde, yaklaşık 1 hafta önce şikayet üzerine kanatlı hayvandan alınan numunenin incelenmesi sonucunda, kuş gribi tespit edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Gerekli önlemleri alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri, itlaf çalışmalarına devam ediyor.

Kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten İl Sağlık Müdürü Safet Yavuuz, "Konuyu yakından takip ediyoruz, hastalığın insanlara bulaşması söz konusu değildir. Sağlık ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önlemler köyde alındı" dedi.

Boğazıye köy muhtarı Seyfettin Çiftçi ise 300 haneli köylerinde 2 bine yakın insan yaşadığını söyledi. Muhtar Çiftçi, "Her evde yaklaşık 15 ile 20 tane kanatlı hayvan var. Köydeki bir sakinin şikayeti üzerine Elazığ'da bulunan bir tahlil merkezinde tahlil yapılıyor. Sadece şüphe nedeniyle köy dün geceden itibaren karantinaya alındı. Köyde şuana kadar bine yakın hindi ve tavuk telef edildi, şuanda telef işlemleri devam eden hayvanlarımız var. Bize herhangi bir kurumdan konuyla ilgili bir bilgi verilmiş değil, kurumlardan bize konuya dair bilgi verilmesini istiyoruz" diye konuştu. 

Diler Erbeyi

 

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