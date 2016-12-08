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Kızıltepe'de patlayıcı yüklü araç ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu yaklaşık 250 kilogram patlayıcı yüklü araç ele geçirildi.

Kızıltepede patlayıcı yüklü araç ele geçirildi

08 Aralık 2016 22:08
Kızıltepe'de patlayıcı yüklü araç ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklü bir aracın bombalı saldırıda kullanılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis, Kızıltepe-Nusaybin karayolundaki bir TIR garajında hafif ticari araç buldu. Bunun üzerine garaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzmanlar yaptığı incelemede araçta el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğunu belirledi. Patlayıcı yüklü araç, kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. 

Neriman Çelebi

Etiketler: kızıltepe, patlayıcı yüklü araç


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