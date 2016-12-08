Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklü bir aracın bombalı saldırıda kullanılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis, Kızıltepe-Nusaybin karayolundaki bir TIR garajında hafif ticari araç buldu. Bunun üzerine garaj çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Uzmanlar yaptığı incelemede araçta el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğunu belirledi. Patlayıcı yüklü araç, kontrollü bir şekilde infilak ettirildi.

Neriman Çelebi