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Kızıltepe'de terör operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir şahıs gözaltına alınırken, şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, silah ve mühimmatın yanı sıra, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi.

Kızıltepede terör operasyonu

12 Temmuz 2017 00:39

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Temmuz'da Kızıltepe'de bir şahsın ev ve eklentilerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen aramalar neticesinde, 2 adet Kaleşnikof tüfeği, 1 adet 16 kalibrilik ruhsatsız av tüfeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 10 adet 7,62 milimetre çapında çapında fişek ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyal ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde, terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  

Beril Solmuşgül
 

Etiketler: kızıltepe, mardin


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