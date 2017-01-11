Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı" suçlamasıyla 9 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Mehmet Salih Keskin

MARDİN