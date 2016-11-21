Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, aralarında eski Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün de bulunduğu 8 zanlıyı ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan 8 kişiden aralarında eski Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Ferhan Türk'ün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün akrabası olduğu öğrenildi.
Neriman Çelebi-Mehmet Salih Keskin