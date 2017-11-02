Kızıltepe’de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kumar, kaçak bahis ve asayişe müessir konular üzerine çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İş yerinde kaçak bahis oynatıldığı bilgisi üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile dün eski Belediye Pasajı bodrum katında bulunan 3 iş yeri denetlenmiştir. Denetimlerde, 2 iş yerinde kaçak bahis oynatıldığı tespit edilmiştir. Aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, bir adet barkod okuyucu cihaz, bir adet tablet, 5 adet telefon, bir adet flash bellek, bir adet harddisk, 11 adet kupon ve 4 bin 680 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirilmiştir. Kaçak bahis oynatan iki iş yeri mühürlenmiş ve 3’ü iş yeri sahibi olmak üzere 5 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

Beril Solmuşgül