KIZIM 8. bölüm CANLI İZLE: KIZIM DİZİSİ 9. bölüm FRAGMAN İZLE (TV 8, YouTube İZLE!)

KIZIM 8. bölüm CANLI İZLE: KIZIM DİZİSİ 8. bölüm FRAGMAN İZLE (TV 8, YouTube İZLE!) TV8 ekranında yayınlanan Kızım dizisi 8. yeni bölümüyle yine fırtınalar estirecek. Kızım dizisinde bomba gelişmeler yaşanacak. Merakla beklenen bölümde Öykü'nün hastalığı git gide kendini daha çok göstermeye başlıyor. Peki heyecan dolu bölümde Demir gerçekleri öğrenebilecek mi? Peki KIZIM 8. bölümde neler olacak? KIZIM 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte KIZIM dizisi 8. bölüm hakkında tüm merak edilenler..

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KIZIM 8.BÖLÜM NASIL İZLERİZ?

Kızım dizisi 8.bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan diziyi tüm hayranları merakla beklemekte.

KIZIM 9.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızım dizisinin 9.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz...

KIZIM DİZİSİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı 'Kızım' yeni bölümüyle ekranlara geldi.Demir Öykü'nün sakladığı gerçeği öğrenebilmek için ısrar eder. Babasına güvenmeye başlayan Öykü sırrını sonunda söyleyebilecek midir? Demir, Candan'a yaşadıkları yer konusunda dürüst davranmaya karar verir ancak, Candan ve Uğur'un pansiyonda karşılaşma ihtimalini hiç hesaba katmamıştır.Öykü' nün Demir'den sakladığı sırrı öğrenen sürpriz kişi, Öykü'nün zorlu anlar yaşamasına neden olur. Öykü için büyük sırrının yükü biraz daha ağırlaşır.

Kızım dizisi OYUNCULARI kimdir? KIZIM oyuncu kadrosu, KONUSU, karakterleri

Kızım dizisi tv8'de ekranlara merhaba dedi. Dizinin oyuncuları, fragmanı, konusu ve ayrıntıları dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Öykü ile babası Demir'in çarpıcı hikayesi anlatılıyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta 'nın oturduğu, Kızım dizisinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci kaleme alıyor. Başrollerinde; Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı dizide Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen gibi oyuncular da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda usta isimlere de yer veren Kızım oyuncuları, oyuncu kadrosu, konusu ve karakterleri büyük merak konusu oldu. İşte, Kızım dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri ile ilgili tüm detaylar...

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI, OYUNCU KADROSU, KONUSU, KARAKTERLERİ

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR) KİMDİR?

22 Şubat 1982'de Ankara'da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden mezun oldu. Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide ve Kuzey Güney dizisinde başrolde yer aldı. Fatmagül'ün Suçu Ne? Dizisi ve en son Aşk Yeniden adlı dizide ve Acı Tatlı Ekşi filminde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

DEMİR KARAKTERİ

Kızım'ın Demir karakterine Buğra Gülsoy hayat veriyor. İşte Demir karakteri... Demir hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcıdır. Zekidir ama ters bir yapısı vardır. Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir. Hiç beklemediği bir anda Öykü'nün hayatına girmesiyle tüm hayatı altüst olur.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU (CANDAN HOŞGÖR) KİMDİR?

29 Ekim 1989 ‘da Berlin'de dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Es-Es, Karadayı, Kiralık Aşk, Tatlı İntikam dizilerinde ve Delibal filminde rol aldı.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ) KİMDİR?

2009 yılında doğdu. Kocamın Ailesi adlı dizisinde Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Anne dizisinde Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna katıldı.

ÖYKÜ KARAKTERİ

Kızım'ın Öykü karakterine Beren Gökyıldız hayat veriyor. İşte Öykü karakteri... Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Öykü, her türlü zorlukla küçük yaşında baş etmeyi öğrenmiş olsa da herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Kızım dizisi çarpıcı öyküsüyle oldukça merak uyandırdı. Kızım dizisi oyuncuları, oyuncu kadrosu kadar konusu da oldukça merak edildi. İşte ekranların yeni dizisi Kızım dizisinin konusu… Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.