KIZIM CANLI İZLE, KIZIM 6. bölüm İZLE , KIZIM YENİ BÖLÜM İZLE (TV8, Puhu, YouTube İZLE!)

TV8'in yeni dizisi 'Kızım' küçük başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ın hünerleriyle izleyenleri adeta kendisine bağladı. Kızım 6. bölüm bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyenlere duygusal anlar yaşatacak. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu gibi sevilen oyunculara yer veren dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Kısa zamanda büyük hayran kitlesi kazanan dizide sürprizlerle dolu bir bölüm izleyenleri bekliyor... İşte Kızım dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Kızım dizisi 5. bölümde neler oldu?

Öykü'nün yurda gitmesine son anda engel olan Demir, Candan'ın evine sürpriz bir alıcı çıkmasıyla birlikte artık orada kalamayacaklarına karar verir. Öykü ve Demir'in nereye gidecekleri henüz meçhulken Candan ve Öykü için ayrılık rüzgarları yeniden esmeye başlar.

Demir, Uğur'u hapisten kurtarmak için çılgınca bir plan yapar ve hiç vakit kaybetmeden planını hayata geçirir.

Demir, içinde olduğu karmaşık durumdan kurtulmak için hamle üzerine hamle geliştirirken, Cemal'in sinsi planlarına dahil olan gizemli bir kadın cevaplanması gereken yeni bir soruyu beraberinde getirir.

Kızım dizisi oyuncuları kimdir? KIZIM dizisi konusu nedir?

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Öykü ile babası Demir'in çarpıcı hikayesi anlatılıyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta 'nın oturduğu, Kızım dizisinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Irmak Bahçeci kaleme alıyor. Başrollerinde; Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın yer aldığı dizide Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen gibi oyuncular da rol alıyor.