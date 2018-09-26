Kızım dizisi bu akşam neden yok? Kızım dizisi yayından mı kaldırıldı? |Kızım dizisi yeni 2. Bölüm ne zaman?

Kızım dizisi bu akşam neden yok? Sorusunun cevabı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen Kızım dizisinin 2. bölümü TV 8 yayın akışında verilmedi. Oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal, Suna Selen gibi isimlerin bulunduğu dizi ilk bölümünde beğenileri üstüne topladı. Kızım 2.bölümüyle 26 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelmesi beklenirken kanal şaşırtan bir karar aldı. Dizinin yayın günü değişti... Peki, Kızım dizisi bu akşam neden yok? Kızım dizisi yayından mı kaldırıldı? |Kızım dizisi yeni 2. Bölüm ne zaman yayınlanacak hepsi ve daha fazlası haberimizde olacak...

'KIZIM' DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Kızım dizisi ilk bölümüyle ekranlara fırtına gibi giriş yaptı. Kızım dizisinin yayın günü değişti. 'Kızım' dizisinin yayın gününün neden değiştiği hakkında TV8 'den resmi bir açıklama yok. . Yayın günü değişen dizi Kızım'ın yeni bölümü 28 Eylül Cuma günü yayınlanacak.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 yılında Ankara'da doğdu. Tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Buğra Gülsoy, aynı zamanda kısa film yönetmenliğini üstlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yapımı Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filminin başrolünde yer alan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'a başrolde eşlik etti.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırdı. Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştı, ikili sinema filmi Acı Tatlı Ekşi filminde de başrolü paylaştı. Ünlü oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosunda yer alıyor.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU

29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da 'Princess' ödülüne layık görüldü. Fashion TV Moda Ödülleri 2007'de "Gelecek vadeden model" seçildi. Güzel oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya geldi. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide geniş bir ailenin çok bilmiş küçük kızları Pelin karakterini canlandıran Beren Gökyıldız, bu karakterle çok sevildi. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Beren Gökyıldız, Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show'da kendi yaşıtlarıyla birlikte sahnedeydi. 2017 yapımı Anne'de Vahide Perçin ve Cansu Dere ile başrol paylaşan Beren Gökyıldız, Melek Akçay karakterine hayat verdi ve bu rolüyle kalplere dokundu. Küçük oyuncu son olarak Kızım dizisinin kadrosuna dahil oldu.