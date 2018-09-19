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Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kızım dizisinin Öykü’sü Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli? TV8'in yeni dizisi Kızım büyük ilgi çekti. Kızım dizisi oyuncuları büyük merakla araştırılmaya başlandı. Dizinin küçük başrol oyuncusu Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli soruları da diziyle ilgili merakla araştırılan bir başka konu oldu. İşte yetenekli küçük yıldız Beren Gökyıldız ile ilgili merak edilen kimdir, yaşı kaç, nereli sorularının yanıtları...

Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kızım dizisi ekranlara merhaba dedi. Dizinin oyuncuları büyük merakla araştırılırken dizinin başrol oyuncularından Beren Gökyıldız'ın yaşı, nereli ve kaç yaşında olduğu soruları da merakla sorgulanmaya başlandı. Özellikle Anne dizisindeki rolüyle yeteneğini ortaya koyan Beren Gökyıldız, yeni dizi Kızım'ın Öykü'sü olarak Buğra Gürsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolde yer alacak. Peki, Kızım dizisinin Öykü'süne hayat verecek olan Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli? yanıtlar haberimizde...

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 KIZIM'IN ÖYKÜ'SÜ BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR? 

Kızım dizisinin Öykü'sü Beren Gökyıldız kimdir, nerelidir, yaşı kaç? İşte, Beren Gökyıldız ile merak edilenler... Beren Gökyıldız, 2009'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez 3,5 yaşında bir reklam filminde yer aldı, 4 yaşında ise ilk kez dizi setleriyle tanıştı. Kocamın Ailesi, Güldüy Güldüy, Anne ve Bizim Hikaye dizileriyle ekran yolculuğuna devam etti. Kocamın Ailesi'nde büyümüş de küçülmüş halleriyle yüzleri güldürürken, Anne dizisinde ise ağlama sahneleriyle adından oldukça söz ettirdi. Bugünlerde 2018 Eylül yapımı Kızım dizisinde Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolleri paylaşacak olan Beren Gökyıldız dizide Öykü karakterini canlandırıyor.

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