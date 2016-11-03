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Kızına sinirlenen Alman kadın turist jiletle bileğini kesti

Antalya’nın Alanya ilçesinde telefon görüşmesinde kızıyla tartışan Alman uyruklu kadın turist, jiletle bileğini keserek kendisini yaraladı.


03 Kasım 2016 13:53

Olay, gece saatlerinde Saray Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için Alanya’ya gelen kadın turist Sandra S. cep telefonuyla konuştuğu Almanya’da yaşayan kızı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Sandra S. sol bileğini jiletle kesti. Sonra da yaptığı olaydan pişmanlık duyan Sandra S., özel bir hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu. Sandra S.’nin polislere verdiği ifadesinde, “Çok pişmanım. Almanya’da yaşayan kızımla tartıştık ve bir anlık sinirle yaptım. Kimseden şikayetçi değilim” dediği öğrenildi. 

Rıza Yanık
ANTALYA


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