Olay, gece saatlerinde Saray Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tatil için Alanya’ya gelen kadın turist Sandra S. cep telefonuyla konuştuğu Almanya’da yaşayan kızı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Sandra S. sol bileğini jiletle kesti. Sonra da yaptığı olaydan pişmanlık duyan Sandra S., özel bir hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu. Sandra S.’nin polislere verdiği ifadesinde, “Çok pişmanım. Almanya’da yaşayan kızımla tartıştık ve bir anlık sinirle yaptım. Kimseden şikayetçi değilim” dediği öğrenildi.

Rıza Yanık

ANTALYA