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Kızından Hakan Şükür'e, Gülen'e iletilmesi için not

FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür’ün İstanbul Bakırköy’de bulunan evinde yapılan aramada, 'TSK' yazılı kılıf içerisinde kama ile kızının örgütün elebaşı Fetullah Gülen’e iletmesini istediği not bulundu.

Kızından Hakan Şüküre, Gülene iletilmesi için not

22 Ekim 2016 14:17

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür’ün İstanbul Bakırköy’de bulunan evinde İstanbul 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 11 Ağustos 2016 tarihinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli bankalara ait kredi kartları ile flash bellekler ile üzerinde 'TSK' yazılı kılıf içerisinde kama ve Şükür’ün çocukları tarafından yazılmış "Kazasız belasız gelmeni istiyorum baba, Buse iyi geceler ve hoca efendiden herhangi bir şey, bir de benimle Begüm Elmas'ın hoca efendiye yazdığımız not var. Daha yazmadık. Ama ben sana telefonumdan mesaj atarım. Sen hoca efendiye göster tamam mı. Baba seni çok seviyorum. Sabah yanına geleceğim bir şey söyleyeceğim" yazılı not bulundu.

Aramada ayrıca Bakırköy Belediyesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen Beyda Zeynep Şükür adına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası bulunurken, evinde bulunan kasanın da açıldığı ancak herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. 

Bilal Bilir

Etiketler: gülen, hakan şükür


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