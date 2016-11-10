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Kızını döven Özbek anneye 11 ay hapis cezası

Mersin'de 3 yaşındaki kızını döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Özbekistan uyruklu anne, 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.


10 Kasım 2016 14:21

Geçtiğimiz aralık ayında 3 yaşındaki öz kızı T.Ç.'yi işkence edercesine döverken görüntülenen Özbekistan uyruklu Gulchehra Isokulova'un (36) görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Görüntüleri çeken kişinin ise kadının kuzeni olduğu ve kadının ayrı yaşadığı eşi Hasan Tayfun Çekmegeli’ye bu görüntüleri gösterdiği belirtilmişti. Baba Çekmegeli, olaydan haberdar olur olmaz Mersin 4. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açmış ve çift tek celsede boşanırken, Tuanna’nın velayeti babaya verilmişti.
Baba Çekmegeli, şiddet olayı nedeniyle ayrıca Gulchehra Isokulova hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mersin Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, Gulchehra Isokulova hakkında başlatılan soruşturmada “tehdit, hakaret, basit yaralama” suçlarından 5 yıl ağır hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Mersin 15. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilen davanın son duruşmasına, Gulchehra Isokulova ile Hasan Tayfun Çekmegeli katıldı. Anne Gulchehra Isokulova, çocuğunu çok sevdiğini ve pişman olduğunu söylerken, Hasan Tayfun Çekmegeli ise şikayetçi olduğunu tekrarladı. Mahkeme, Özbek anneye 11 ay hapis cezası verirken, cezayı erteledi. Baba Çekmegeli'nin ise kararı temyiz edeceği öğrenildi.
 


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