Kızını dövmesine engel olan güvenlikçiyi tüfekle vurdu

Olay, Alparslan Mahallesi Borsa 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri O. (47) kızının çalıştığı tekstil atölyesi önünde kızını dövmeye başladı. Kendisinin güvenlikçi olduğunu söyleyen Mustafa Aydın, baba Nuri O.’ya müdahale ederek kızını dövmesine engel oldu. Buna sinirlenen Nuri O., arabadan çıkardığı pompalı tüfekle güvenlikçi Mustafa Aydın'a ateş etti. Sırt bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanan Mustafa Aydın, olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan baba Nuri O., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Alparslan Mahallesi Çiftlik Sokak'taki evinde olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

