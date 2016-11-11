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Kızını hastaneye götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden kızının rahatsızlığı için İzmir'e gelen bir babanın vücudunda, tesadüfen yaptırdığı kontrollerde 6 kilo 700 gramlık tümör tespit edildi. Hayatının şokunu yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Birol’un vücudundan 6 kilo 700 gramlık tümör ameliyatla çıkarıldı.


11 Kasım 2016 10:50

Bodrum’da yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Birol, kızı Bahar Birol'un rahatsızlığı için ailesiyle İzmir'e geldi. Babasıyla Medical Park İzmir Hastanesi'ne giden Bahar Birol, daha sonra hastaneden bir takım tetkiklerden geçti ancak kızda herhangi bir rahatsızlığa rastlanmadı.

"Baba sen de bir sağlık taramasından geç" dedi
Bahar Birol, kendinde bir rahatsızlık çıkmayınca, 61 yaşındaki babasından da hastaneye gelmişken sağlık taramasından geçmesini istedi. Mustafa Birol, kızının isteğini kırmayarak hemen hastaneden sıra aldı ve sağlık taramasından geçti. Ultrason ve MR çekiminin ardından hem doktorlar hem de 61 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde, Birol'un sağ böbreğini kaplayan 6 kilo 700 gram ağırlığında tümör tespit edildi. Apar topar hemen ameliyata alınan Mustafa Birol, sağlığına kavuştu.

"Nadir büyüklükte bir tümör ve hiç rahatsızlanmadı"
Mustafa Birol, olayı anlatarak, kızının isteğini kırmamak için kontrol yaptırdığını ifade ederek, "Kızımın kalp sorunu nedeniyle Bodrum’dan Medical Park İzmir Hastanesi'ne geldik. Burada o tetkik olurken, 'baba sen de bir kontrolden geç' dedi. Ben başta kabul etmedim ama isteğini kıramadım. Yapılan tetkiklerde böbreğimde büyük bir kütle ortaya çıktı. 6 kilo 700 gram büyüklüğündeydi. Hiçbir belirtisi yoktu, hiç ağrı yaşamadım. Büyük bir ameliyat geçirdim ve şu an çok iyiyim. Medical Park Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin sağlık kontrollerini düzenli şekilde yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Israrım babamı kurtardı"
Bahar Birol ise, "Kontrol amaçlı geldiğimiz İzmir'de babamdan sağlık taraması yaptırmasını istedim. Bu şekilde iyileşmesine vesile oldum. Artık ikimiz de sağlıklıyız ve çok mutluyuz. Israrım babamı kurtardı" dedi.

"Organlara da sıçrayabilir ve yaşamsal tehlike oluşturabilirdi"
Medical Park İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Arslan da, erken tanının önemli olduğunu ifade ederek, "Hastamızın yapılan tetkikler sonucunda sağ böbreğinde karaciğere temas eden ve yukarıya iten büyüklükte bir kitle saptadık. Kitlenin büyüklüğü ve böbreği sarmış olması nedeniyle kitlenin böbrek ile birlikte alınmasına karar verdik. Ameliyatı, sahip olduğu diğer hastalıkları göz önüne alarak kesi ve dikiş izi olmayan laparoskopik radikal nefrektomi cerrahisi ile kapalı uygulama şeklinde yaptık. Tümörü ve böbreği kasıktan bir bütün halinde çıkardık. Bu büyüklükte bir tümör çok nadir görülüyor. Hastamızın bu yaşına kadar hiçbir ağrısı olmamış ve rahatsızlığı anlaşılmamış. Durum kontroller sırasında ortaya çıktı. Altı ay gecikmiş olsa kitle diğer organlara da sıçrayabilir ve yaşamsal tehlike oluşturabilirdi. Böbrek tümörlerinde erken tanı çok önemli. 40 yaşından sonra düzenli sağlık taramasını ihmal etmeyin" diye konuştu.
 


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