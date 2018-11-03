Kızını kaçırdılar, babayı öldürdüler

İddiaya göre, Gaziantep'te yaşayan 35 yaşındaki Ercan Gezer'in 14 yaşındaki kızı S. G., kaçırıldı. Kızının kaçırıldığı haber alan Ercan Gezer, gittiği evinde kızının olmadığını görünce Nurdağı ilçesinde yaşayan U.D'nin Gaziantep kent merkezindeki Güneş Mahallesi'nde bulunan yakınlarının evinin önüne gitti. Evden inen şahıslar tarafından darp edilen Ercan Gezer, yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş etti.

Kavga esnasında Ercan Gezer'in elindeki pompalı tüfeğini alan şahıslardan biri ateş ederek, Gezer'i ağır yaraladı. Ercan Gezer, Gaziantep Ünivresitesi Tıp Fakültesi'nde hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri ise olayda kullanılan pompalı tüfeği kavganın yaşandığı bölgeden 100 metre uzaktaki boş alanda bulundu. Polis, olayla ilgili T.K isimli şahsı gözaltına aldı. Hastaneden alınan Ercan Gezer'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek olan cenazenin Yeşilkent Mizarlığın'da defin edileceği öğrenildi.

"Ecelin ben olacağım" mesajı

Ercan Gezer'in kardeşi Reşit Gezer, olay günü yaşananları anlatarak, öldürülen kardeşinin telefonuna olaydan hemen öncesinde "Ecelin ben olacağım" yazılı mesaj geldiğini ileri sürdü. Reşit Gezer, "Olay günü kızının kaçırıldığını öğrenen kardeşim, kızın kaçırılmasından sorumlu tuttuğu komşusunun evine gitti.

Kardeşim, burada kızı S.G'nin kaçırılmasından sorumlu tuttuğu komşusunun kızıyla tartışmış ve ona tokat atarak geri evine dönmüş. Aynı günün akşamında ise telefonuna, 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit mesajı geliyor. Kardeşim de mesajı okuduktan sonra kalkıp, tekrar komşusunun evine gidiyor. Aralarında arbede yaşanıyor. Darp edilmekten kurtulmak için havaya ateş ediyorlar. Ercan'dan tüfeği alıp, vuruyorlar" diye konuştu.

Ercan Gezer'in tek çocuğu olduğu belirtilirken eşinin ise 3 aylık hamile olduğu kaydedildi.

Öte yandan, polis, Ercan Gezer'in kaçırılan kızını arama çalışmaları sürüyor.

Mehmet Bulut

