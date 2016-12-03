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Kızını kaybeden babanın acısı mahkeme kararı ile ikiye katlandı

Ankara’da çalıştığı mağazada bayılarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki kızına geç müdahale edilmesi sebebiyle öldüğü için işyeri hakkında tazminat davası açan baba Celil Uslanmaz, kaybettiği davanın mahkeme masraflarının da kendisine yüklenmesiyle acısının ikiye katlandığını söyledi.

Kızını kaybeden babanın acısı mahkeme kararı ile ikiye katlandı

03 Aralık 2016 10:48
Kızını kaybeden babanın acısı mahkeme kararı ile ikiye katlandı - Tıkla İzle

Ankara’nın Sincan ilçesinde 8 Nisan 2014 yılında çalıştığı mağazada bir anda bayılan 19 yaşındaki Melike Uslanmaz hayatını kaybetti. Mağazada bulunanların kızına geç müdahale ettiklerini ve sağlık kuruluşuna götürmediklerini belirterek, 700 lira maaşla sigortasız olarak çalışan kızının hayatını kaybettiğini ifade eden baba Celil Uslanmaz, işyeri yetkilileri ile mahkemelik olduklarını, davayı kaybettiğini ve mahkeme masraflarının da kendisine yüklendiğini belirtti.

2005 yılında kalp yetmezliği nedeni ile kaybettiği en büyük kızı gibi kendisi de kalp hastası olan ve emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Celil Uslanmaz, komşularının yardımı ile geçindiklerini, üzerine yüklenen mahkeme masraflarını ödeyemedikleri için icra geldiğini belirterek, çaresizliğini anlattı. Olayın 28 Nisan 2014 yılında gerçekleştiğini belirten baba Celil Uslanmaz “16.10’da çocuğum bayılıyor, 18 dakika sonra 112’yi arıyorlar. 16.35’de bana telefon geliyor ‘kızın bayıldı’ diye. Benim buradan Sincan’a gitmem 16.53, kızım çoktan ölmüş. Bir umut diye taksi ile tıp merkezine götürdüm, orada iki dakika müdahale edildi, oranın ambulansı ile Sincan Devlet Hastanesine getirdik ama çocuk ölmüş. Acil doktoru 45 dakika müdahale etti, ‘zaten geldiğinde ölüydü’ dedi. İçeriye girdiğimde çocuğum çenesini bağlamışlar. Hayatının baharında söndü gitti benim çocuğum” dedi.

Mağaza yetkililerinin kendilerinin bir kusuru olmadığını söylediklerini belirten baba Celil Uslanmaz “Çocuğum 12 saat çalışıyordu, SSK’sı yoktu. Mahkemelik olduk, tazminat davası açtım. Mahkemeyi kaybettim, birde üstüne bana icra geliyor. Karşı tarafın avukat masrafını bana yüklüyorlar. Avukatım vardı, para vermedim diye bıraktı. Ondan sonra davayı kaybettim. Çocuğum 700 lira para alıyordu. Öldükten sonra 50 gün sigorta yaptılar. Eşime maaş bağlanması için. 300 lira maaş bağlandı. Ortada kamera kayıtları varken nasıl böyle bir karar çıkıyor ben anlamadım. Çocuğum orada yatıyor, eczacıyı çağırıyorlar, eczacı ne yapabilir. 200 metre ilerde tıp merkezi var” diye konuştu.

Ölen çocuğu dışında bir kız bir erkek olmak üzere 2 çocuğu daha olduğunu belirten ve çocuklarının komşularının yardımı ile okuduğunu söyleyen anne Nedime Uslanmaz “Çocuğum öldü, öldüğü ile kaldı. Ceza bize geliyor. Böyle adalet olur mu? Komşuların yardımları ile geçiniyoruz, eşim çalışmıyor” dedi.
İmkanları olmadığı için karara itiraz edemediklerini belirten anne nedime Uslanmaz “Dilekçe yazsak para istiyorlar, itiraz etsek para istiyorlar. Yapacak durumumuz yok. Çocuğumuz öldüğü ile kaldı” diye konuştu.
Uslanmaz çifti, bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını istedi. 

Etiketler: ankara sincan, Celil Uslanmaz


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