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Kızını taciz eden şahsı döven baba gözaltına alındı

Gaziantep’te kızını taciz ettiğini öne sürdüğü şahsı dağlık alana götürerek hastanelik eden baba ve yakınları gözaltına alındı.

Kızını taciz eden şahsı döven baba gözaltına alındı

22 Ağustos 2017 12:48

Olay, Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Y. ve 3 yakını yolda halk otobüsünü durdurdu. Kızını taciz ettiğini ileri sürdüğü H.K. isimli şahsı otobüsten indiren baba dağlık bir alana götürdü. Olayı gören diğer yolcular durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri araştırma sonucu H.K. isimli şahsı yaralı halde dağlık arazide buldu. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan H.K.’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili yapılan araştırma sonucu baba Murat Y. ve yakınları Hakan Y. Muhammet Y. ile Mesut. A. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. 

Etiketler: Kızını taciz eden şahıs


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