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Kızının düğününden dönerken kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Giresun'dan kızının düğününden İzmir'e dönerken Samsun'da kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kızının düğününden dönerken kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

21 Aralık 2016 17:07

Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde 15 Eylül'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Koçyiğit idaresindeki 35 AP 4756 plakalı otomobil ile Cafer Kılıçalp’in (80) kullandığı traktör çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Şükrü Koçyiğit ile traktör sürücüsü Cafer Kılıçalp ile Necmiye Kılıçalp, Necla Koçyiğit ve Hamide Kılıçalp yaralanmış, ağır yaralanan traktör sürücüsü Cafer Kılıçalp ambulans helikopter ile kaldırıldığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetmişti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan otomobil sürücüsü Şükrü Koçyiğit(49) de yapılan müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan 3 ay sonra hayatını kaybeden Şükrü Koçyiğit'in İzmir'de bir üniversitede memur olarak çalıştığı, kızının düğünü için Giresun'a gittiği ve geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. 

Muammer Ay

Etiketler: düğün, Giresun


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