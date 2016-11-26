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Kızının kaçırıldığını da bulunduğunu da cezaevinde öğrendi

Gaziantep’te kaçırıldıktan 2 gün sonra sokakta bulunan 3.5 yaşındaki Hatice Kübra, cezaevinden çıkan babasına kavuştu. Baba Hüsamettin Çakıroğlu, kızının kaybolması ve bulunması haberlerini yattığı cezaevindeki televizyondan aldı.

Kızının kaçırıldığını da bulunduğunu da cezaevinde öğrendi

26 Kasım 2016 10:21
Kızının kaçırıldığını da bulunduğunu da cezaevinde öğrendi - Tıkla İzle

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi 8. Nolu sokaktaki evlerinin önünden kaçırılan ve 2 gün sonra sokakta bırakılan Minik Kübra, cezaevinden çıkan babasına kavuştu. Baba Hüsamettin Çakıroğlu, Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın kaçırılıp öldürülmesi ile ilgili haberleri izlerken bir anda kendi kızını televizyonda gördüğünü söyledi. Eli kolu bağlı kızından gelecek iyi haber beklediğini belirten baba, ““Kızım bulunduğunda cezaevindeydim. Haberlerde bu öldürülen kızı, Irmak’ın haberini izliyordum. Bir anda kendi çocuğumun kaybolduğu haberini gördüm. Elim kolum bağlıydı. Allah kimseye böyle bir acıyı vermesin. 3.5 yaşındaki bir kızı o şekilde öldürüyorlar. Arasından 2 saniye geçmeden kendi kızımı görüyorum. Aynı bir acıyı bende yaşayabilirdim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Allah bize büyük bir sabır verdi” dedi.

KIZININ BULUNDUĞU HABERİNİ DE CEZAEVİNDE ALDI

Kızı bulunduğu haberini izlediğinde ise büyük sevinç yaşadığını söyleyen baba Çakıroğlu, “Çok şükür kazasız belasız, sağ salim bulundu. Kavuştuk. Kızım bulunduğunda çok şükür dedim. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın diye dua ettim. Gerçekten çok zor bir durum. Kimse evladının yanından ayrılmaz” ifadelerini kullandı.

KIZINI KAÇIRAN KADINA TEPKİ

Baba Hüsamettin Çakıroğlu,kızını kaçıran ve yakalanacağını anlayınca sokağa bırakan Firdevs K’ya tepki gösterdi. Kızını satmak istediğini ileri süren baba, “Yakalanan kadın cezaevine konuldu ama bana göre daha bu az. Herşeyin bir bedeli vardır. Her insan yaptığının bedelini ödemesi lazım. Devlet yaptığını ödetmesi lazım. Parayla satın aldığını söylüyormuş, kim satmış, nasıl almış. Hadi gelsin şimdi de alsın. Kızı evlatlık alacak insanlar da varmış, onlar da ortaya çıktı. Kızımı satacakmış, evlatlık istemişler. O kadının akrabaları da sorumlu. Bu kızı komşusu görüyorsa, onlar da sorumlu. Bu kızın resimleri Türkiye genelinde yayınladı” şeklinde konuştu.

ANNESİ YANLARINDAN AYRILMIYOR

Kızının kaybolduğu gün göz yaşları ile güvenlik güçlerinden yardım isteyen Hülya Çakıroğlu ise kızı bulunduktan sonra yanlarından hiç ayrılmıyor. Kaçırılan Hatice Kübra ile ikizi Esma’yı bakkala bile kendisi götüren anne, “Kızım bulunduktan sonra bir süre yaşadığı şoku atlatamadı. Şoku atlatması ilk zamanlar zor oldu. Uyuyamıyordu. Uykusunun arasında sürekli korkarak uyanıyordu. Şimdi düzeldi. Kendisiyle çok ilgileniyoruz. Şimdi yanından hiç ayrılmıyoruz. Bakkala falan bırakmıyoruz. Hiç bakkala tek göndermedik. Sürekli yanındayız” diye konuştu.

Çakıroğlu ailesi, kimsenin başına benzer bir olayın gelmesini istemediklerini belirterek, Minik Kübra’yı kaçırmak suçundan tutuklu yargılanan Firdevs K’nın ise en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini tekrarladı.

Lider Olgun - Serhat Demir 

Etiketler: Hüsamettin Çakıroğlu


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