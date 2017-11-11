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Kızıyla ambulansa binmek isteyen anne gözyaşı döktü!

Bolu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kızıyla ambulansa binmek isteyen kadın gözyaşı döktü.

Kızıyla ambulansa binmek isteyen anne gözyaşı döktü!

11 Kasım 2017 22:05
Kızıyla ambulansa binmek isteyen anne gözyaşı döktü! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Vedat Kılıç yönetimindeki 38 BF 087 plakalı otomobil ile Emin Demirel idaresindeki 34 PR 1725 plakalı otomobil, Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada araç sürücü Vedat Kılıç ile Emin Demirel idaresindeki otomobilde bulunan Elif Aktaş Demirel yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Annesi kızını bırakmak istemedi

Kazada yaralanan Elif Aktaş Demirel, bulunduğu otomobilden sağlık ekipleri gelene kadar çıkamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeyle ambulansa taşıdığı sırada annesi de peşinden ambulansa kadar gitti. Elif Aktaş Demirel’in bulunduğu ambulansa binen annesi, ambulanstan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine kızıyla birlikte hastaneye gitmek isteğini söyleyerek gözyaşı döktü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faruk Çidem
 

 

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