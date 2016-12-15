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Kızlar kilosunu beğenmedi, ameliyatla midesini küçülttü

Adana’da yaşayan 145 kilo ağırlığındaki 31 yaşındaki Cem Güleryüz’ün sağlık problemlerine ‘evlenememe’ sorunu da eklendi.

Kızlar kilosunu beğenmedi, ameliyatla midesini küçülttü

15 Aralık 2016 12:08
Kızlar kilosunu beğenmedi, ameliyatla midesini küçülttü - Tıkla İzle

Beğendiği bütün kızlar ve ailelerin kendisine olumsuz yanıt vermesi üzerine zayıflamaya karar veren Güleryüz, spor ve diyet yaptı. Bundan da sonuç alamayan Güleryüz, mide küçültme ameliyatı (tüp mide-sleeve gastrektomi) oldu. Midesinin yüzde 85’i alınan Güleryüz’ün hedefi 85 kiloya düşmek. Adana’daki bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Cem Güleryüz’ün, 9 yaşından bu yana yaşadığı fazla kilo sorunu, zamanla sağlığını etkileyecek hale geldi. Nefes darlığı, yürümekte zorlanma ve geceleri rahat uyuyamama gibi sorunlar yaşayan Cem Güleryüz, evlenmek istediğinde de fazla kiloları karşısına engel olarak çıktı. Beğendiği kızlar ve aileleriyle görüşmelerinde kimi zaman doğrudan doğruya “çok şişmansın” diye tepki alan genç, çoğunlukla çeşitli bahanelerle reddedildi. Güleryüz, hem sağlığına kavuşmak hem de bir yuva kurabilmek için diyet ve spor yaptı ancak sonuç alamadı.

Mimiklerinden anlaşılıyordu
Mide küçültme operasyonuna karar veren Güleryüz, Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük tarafından ameliyat edildi. Midenin yüzde 85’inin alındığı ameliyattan bir gün sonra Cem Güleryüz yürümeye başladı. Doktoruyla yeniden bir araya gelen Güleryüz, “Ne zaman bir kızı beğenip evlenmek istesem, ailemle evlerine gittiğimizde kapıdan girer girmez vücudumu inceliyorlardı. Mimiklerinden, beni beğenmedikleri anlaşılıyordu. En az on kez bunu yaşadım. Sadece bir kız ‘Şişman olduğun için seninle evlenmem’ dedi. Diğerleri farklı şeyleri bahane etti ama ben asıl nedenin kilolarım olduğunu biliyorum” dedi.

"Günde 4 ekmek yerdim"
Ameliyattan önce günde en az 4 ekmek tükettiğini ve çok yemek yediğini, sürekli açlık hissettiğini anlatan Cem Güleryüz, “Midem alındıktan sonra canım yemek istemedi. Ameliyatın üzerinden bir gün geçti ama acıkmadım. Hızla zayıflayıp 85-90 kiloya düşmeyi hedefliyorum” dedi.  Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, operasyonun kapalı yapıldığını ve hastanın midesinin yüzde 85’inin alındığını söyledi. Cem Güleryüz’ün bundan sonra az miktarda yiyerek doyacağını ve böylece fazla kilolarından kurtulacağını kaydeden Op. Dr. Cücük, bununla birlikte birçok sağlık sorununun da ortadan kalkacağını belirtti.

Ersoy Yalçın 

Etiketler: Cem Güleryüz, kızlar, mide ameliyatı, nefes darlığı


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