Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kızlarda en popüler isim Zeynep, erkeklerde ise Yusuf

Kızlarda en popüler isim Zeynep, erkeklerde ise Yusuf

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2016 yılında doğan kız bebeklere Türkiye genelinde verilen en popüler kız ismi Zeynep, erkeklerde ise Yusuf oldu.


09 Şubat 2017 11:49

2016 yılında doğan kız bebeklere Türkiye genelinde verilen en popüler ilk 3 isim sıralamasında bir değişiklik olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir önceki sonuçlarda olduğu gibi kız bebeklerde Zeynep ismi ilk sırada yer alırken, bunu Elif ve Hiranur isimleri izledi. Defne ismi 2015’te 9. sırada yer alırken, 2016 yılında 4. sıraya yükselerek ilk beş isim içine girdi. Miray ismi ise 5. sırada yer aldı.

Erkeklerde en popüler bebek ismi yine Yusuf oldu
Sonuçlarına göre, yeni doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim yine Yusuf oldu. Eymen ismi 2. sıradaki yerini korumaya devam ederken, 3. sıradaki isim Ömer oldu. Mustafa ismi ise 3. sıradan 4. sıraya geriledi. 

Etiketler: erkek ismi, kız ismi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!