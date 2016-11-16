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Kızları kayıp olan ailenin dramı

Zeytinburnu’nda Muazzez ve İsmet Taşkın’ın kızları İrem Taşkın’dan 4 gündür haber alınamıyor. Acılı aile gözyaşları içerisinde kızlarına “dön” çağrısı yaptı.


16 Kasım 2016 17:33

13 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde okula giden 18 yaşındaki lise öğrencisi İrem Taşkın’dan 4 gündür haber alınamıyor. Kızlarının akşam eve gelmemesi üzerine aile, kızlarının arkadaşlarıyla iletişime geçti. İrem’in Pazar günü okula gitmediğini öğrenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, acılı aile ise kızlarına “dön” çağrısında bulundu.
Kayıp İrem’in annesi Muazzez Taşkın, "Babası İrem’i sabah okulun önündeki pastaneye bırakmış. Kızım pastaneden yiyecek bir şeyler almış ama okula gitmemiş. Akşam saat 6’da eve gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Gelmeyince meraklandık. 4 gündür kızıma ulaşamıyoruz. 4 günden beri aramadığımız yer kalmadı. Kızıma ne oldu bilmiyoruz. İlk kez böyle bir şey oluyor. Kaçırıldı mı bilmiyoruz. Kızımın cep telefonu kapalı. Ulaşamıyoruz. Polise gittik onlar da ilgileniyorlar. Ben kızımın acilen bulunmasını istiyorum" dedi.

Kızına seslenen acılı anne, "Kızım 4 gün bize burası cehennem oldu. Neredeysen bir telefon aç. Ağabeylerin de bekliyorlar. Hadi annem gel, bekliyoruz" şeklinde konuştu.
İrem’in babası İsmet Taşkın ise, "Kızım daha önce kaybolan kızları biz seyredip üzülüyorduk. Şimdi bizi seyrediyorlar. Kızım lütfen bir telefon aç. Her ne yapmış olsan da ben senin arkandayım. Lütfen geri dön" ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "Kızım lütfen geri gel. Sen evimizin çiçeğisin. Seni seviyorum kızım, lütfen geri gel" dedi. Acılı babanın kayıp kızının fotoğrafına bakıp ağlaması ise yürekleri burktu.

Tugay Saday


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