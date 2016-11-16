Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe’de milli maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer’den iyi haber geldi.

Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan hazırlık maçında 78. dakikada Kjaer, girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Simon Kjaer, şunları söyledi:

“İstanbul'a dönüyorum. Ayak bileğim, sağlığım iyi. Pazar gününe hazırım. Haydi Fenerbahçe.”