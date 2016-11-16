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Kjaer, durumunun iyi olduğunu açıkladı

Milli maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe’nin Danimarkalı futbolcusu Simon Kjaer, durumunun iyi olduğunu ve pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine hazır olduğunu söyledi.


16 Kasım 2016 12:11

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe’de milli maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer’den iyi haber geldi.

Danimarka ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan hazırlık maçında 78. dakikada Kjaer, girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Simon Kjaer, şunları söyledi:

“İstanbul'a dönüyorum. Ayak bileğim, sağlığım iyi. Pazar gününe hazırım. Haydi Fenerbahçe.” 

Etiketler: Simon Kjaer


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