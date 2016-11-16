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Kjaer, Milan'ın radarında

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Simon Kjaer'in ara transferde İtalyan devi Milan'a transfer olacağı iddia edildi.

Kjaer, Milanın radarında

16 Kasım 2016 21:27

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi AC Milan'ın ocak ayı transfer döneminde önceliği defansa üst düzey bir stoper takviyesi yapacağını satırlarına taşıdı. Gazetenin haberine göre Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella sezon başında da transfer etmek istediği Villarreal'in Arjantinli savunmacısı Mateo Pablo Musacchio'yı listesinin ilk sırasına koyarken Sportif Direktör Massimo Mirabelli'nin öncelikli tercihi Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer olduğu belirtiliyor. Milan'ın sezon başında ağır sakatlıktan yeni çıkmış olan Musacchio için Villarreal'in kapısını çaldığı ve İspanyol ekibinin Arjantinli oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği biliniyor.

Calciomercato.it sitesine göre ise Serie A'da daha önce Palermo ve Roma formalarıyla mücadele etmiş olan Kjaer'le Milano kentinin bir diğer ekibi İnter de ilgileniyor. 

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: fenerbahçe, milan, Simon Kjaer, transfer


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