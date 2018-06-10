KKTC, 24 Haziran’da sandık başına gidiyor

KKTC’de, 190 bin 754 kişi 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek üzere 24 Haziran’da sandığa gidecek.

Özelikle başkent Lefkoşa'da 60 bin 938, Gazimağusa'da 47 bin 932, Girne'de 40 bin 584, Güzelyurt’ta 14 bin 699, İskele'de 19 bin ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde olmak üzere toplam 190 bin 754 kayıtlı seçmen sandık başına giderek oy kullanacak.

Toplam 28 belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak.

Emir Abdurrahman Bulut

