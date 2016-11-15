Lefkoşa'daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde, ikinci tören ise Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 28’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Faruk Yıldırım, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldı. Bakanların da katıldığı törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri Temsilcisi Orgeneral Musa Avsever, diğer konuk heyetler, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Saygı duruşunun ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ve Türk Silahlı Kuvvetler Temsilcisi Avsever anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterine yazdıklarında, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine sarılmaya devam edeceklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ile TSK Temsilcisi Musa Avsever, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıslı Türklerin yanında olacağı vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Atatürk anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33. yılında huzurundayız. Bütün çabamız, senin çağdaşlaşma olarak gösterdiğin hedefe, en kısa sürede ulaşmaktır. Her düzeyde, kurucusu olduğun ve laik, demokratik bir hukuk devleti olarak öngördüğün Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde, halkımıza eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, daha güzel bir gelecek kurmanın mücadelesini veriyoruz. Bir yandan Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bularak hak ettiğimiz uluslararası toplum içinde saygın bir yer elde etmek uğraşını sürdürürken, öte yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomisi ve demokrasisi ile güçlü bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını kökleştirerek sürdürmesi için her açıdan güçlü olmasının yolu, hem kendi kurumlarımızla, hem de bir bütün olarak dünya ile barışık olmaktan geçmektedir. Bu düşüncelerle, KKTC'nin 33. Yılında ilke devrimlerini daha ilk günden gönülden benimseyip uygulamış olan halkımla birlikte seni bir kez daha saygı ile anıyoruz”.