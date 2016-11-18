KKTC Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “KKTC’nin 33’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 15 Kasım 2016 tarihinde saat 19:00’da Ankara Swissotel’de gerçekleştirilen resepsiyonu Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Merhum Bülent Ecevit’in eşi Sayın Rahşan Ecevit Hanımefendi’nin onurlandırmasına ilişkin bir olgudan yola çıkarak resepsiyonun dinamiği ve olayların kronolojisi dikkate alınmadan yapılan haberlerde bir saptırma söz konusudur. Sayın Hanımefendinin protokol baş masasına oturmadığı bir gerçektir. Ancak, davet edilmediği/oturtulmadığı gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dahası, herhangi bir haber yapılmadan önce ilk kaynaktan bilgi alınmayarak kendi sonucuna varmak gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu kapsamda Büyükelçiliğimiz konu ile ilgili gerçekleri ortaya koyma arzusundadır. Öncelikle basında anlatıldığı gibi saygıdeğer Hanımefendi Rahşan Ecevit’e yapılan bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Hanımefendinin hem Kıbrıslı Türkler hem de Büyükelçiliğimiz için değeri, hem tarihi açıdan hem de protokol esasları açısından müstesna bir konumdadır” denildi.

“Sayın Genelkurmay Başkanı ve Sayın Başbakan Yardımcısı’nın da salondan Sayın Ecevit ile eş zamanlı olarak ayrılması sebebiyle baş protokol masasının ortadan kalktığı kayda değerdir”

Açıklamada, Büyükelçi Fazıl Can Korkut’un, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 19.15 sularında resepsiyona teşrif ettiği saate kadar kapıda konukları karşıladığı, daha sonra resepsiyonun program akışı gereği konuşmaların yapılması için salona geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu sırada, kapıdaki karşılama görevi Büyükelçiliğimiz diplomatları tarafından sürdürülmüştür. Sayın Rahşan Ecevit Hanımefendi ve değerli kız kardeşi bu esnada resepsiyonumuza teşrif etmişler ve diplomatlarımız tarafından karşılanarak, konuşmaların yapıldığı kürsünün yanında yer alan oturma bölümüne kadar eşlik edilmişlerdir. Sayın Ecevit, konuşmaları ayakta dinlemiş, daha sonra konuşmaların ardından oturma grubunda Büyükelçimizin annesi ve Türkiye Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Merhum Turan Güneş’in eşi Nermin Güneş ile oturarak burada folklor gösterisini izlemişlerdir. Resepsiyon programının tamamlanmasının ardından protokol masalarına hareket edilmiştir. Büyükelçiliğimiz katılımı son dakikaya kadar belli olmayan devlet erkanı için ihtiyaten üç adet protokol masası düzenlemiştir. Tabii olarak değerli Hanımefendi’nin yeri de protokol masasıdır. Bu nedenle, Büyükelçiliğimiz diplomatı Sayın Hanımefendi’yi Büyükelçi’nin bulunduğu protokol masasına götürmek üzere kendisine eşlik etmek istediğini ifade etmiştir. Ancak Sayın Hanımefendinin biraz hava alma ihtiyacı olduğu ifade edilmiştir. Nitekim, Sayın Ecevit kısa bir süre sonra resepsiyondan ayrılmıştır. Bu esnada, resepsiyondan ayrılmadan önce gerekli izaz ikram Hanımefendi’nin bulunduğu oturma grubuna yönlendirilmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanı ve Sayın Başbakan Yardımcısı’nın da salondan Sayın Ecevit ile eş zamanlı olarak ayrılması sebebiyle baş protokol masasının ortadan kalktığı kayda değerdir.”

“Meydana gelen asansör olayının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ise hali hazırda ilgili makamlar tarafından açıklanmıştır”

“Üst düzey protokolün resepsiyondan erken ayrılması sebebiyle, oldukça kısıtlı bir zaman dilimi içinde cereyan eden bu olayda kasıt aranması üzücü olup, yapılan itham gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denilen açıklamada, “Büyükelçimiz, Genelkurmay Başkanı ve Başbakan Yardımcısı’nın yanısıra Sayın Rahşan Ecevit’i de şahsen resepsiyondan uğurlamıştır. Bu esnada meydana gelen asansör olayının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ise hali hazırda ilgili makamlar tarafından açıklanmıştır. Kamuoyunun konu ile ilgili yanıltılmamasını teminen gerekli düzeltilmenin yapılması elzemdir” ifadelerine yer verildi.