Kıbrıs'ta 53 yıl önce Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu şehit edilen ve rahatsızlığından dolayı dün vefat eden emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın cenaze törenine katılmak için Elazığ'a gelen KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Müsteşar Bumin Paşa, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve Askeri Ateşe Albay Ali Koruk, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1963 yılında eşi ve çocukları şehit edilen emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan'ın cenaze töreninin olduğunu belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Nihat İlhan Paşamızın şehit edilen eşi ve çocukları İcadiye Şehitliği'ne defnedilmişti. Bugün de paşamızın naaşını, eşi ve çocuklarının yanına defnedeceğiz. Bu menfur saldırı hiçbir zaman unutulmadı. Rumların, Kıbrıs'ta yaptığı katliamların büyük bir örneği olarak hafızalarda kaldı. Bu katliamı Türkiye ve Kıbrıs hiçbir zaman unutmadı. Bakanımızın ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumunun o olayları unutmadığının somut göstergesidir" dedi.

"KKTC bugünlere Türkiye ve Nihat İlhan Paşa gibi komutanlar sayesinde gelmiştir"

Burada bir acı olay vesilesiyle bulunduklarını ve üzüntülü olduklarını dile getiren KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, "Burada bulunmamızın en büyük sebebi değerli komutanımızın, paşamızın acısını Elazığ halkıyla birlikte paylaşmaktır. Biz biliyoruz ki KKTC devleti eğer bugünlere gelebilmiş ise özellikle dünya coğrafyasında var ise tabii ki öncelikle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahip çıkması, koruması, desteklemesidir ama bu olayların en önemli aktörlerinden bir tanesi de Nihat İlhan Paşamız gibi değerli komutanlarımızdır" diye konuştu.

Yıllar önce Rumların vahşice yaptığı katliamların Kıbrıs Türk halkının ve Türk ulusunun belleklerinden hiçbir zaman silinmediğini, silinmeyeceğinin de altını çizen Bakan Dürüst, "KKTC’de şu anda Barbarlık Müzesi'nde değerli komutanımızın katledilmiş eşi ve 3 çocuğu asla hafızalarımızdan silinmedi, unutmamız mümkün değildir. Gençlerimizin de unutması mümkün değildir. Çünkü tarihte yaşanan bir takım gerçekleri eğer unutursak geleceğimize doğru bir şekilde gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bir kahramanı kaybettik, unutulmayacaktır"

KKTC Başbakanı ve hükümet adına Elazığ'da bulunduğunu hatırlatan Bakan Dürüst, "Valimizin ev sahipliği bizi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Başbakanımın selamlarını, üzüntülerini, taziyelerini Elazığ halkıyla paylaşmaya geldim. Bugün buradaki gerek cami, gerekse sonraki tüm törenlere katılacağız. Biz Nihat İlhan’ı unutmayacağız. Biz Nihat İlhan gibi ana vatanımızın değerlerini sonsuza kadar yaşatacağız. KKTC’nin her karış toprağında onların emekleri, terleri ve kanları vardır. Bu duygu ve düşünceyle üzüntümü ifade ediyorum. Burada bulunuyor olmak aslında devletimizin varlığı ile birlikte burada olduğumuzun da bir algısı olsun istiyorum. KKTC’nin kalbi, nabzı Elazığ’da atıyor. Şu sıralarda KKTC’de de merhum Nihat İlhan için gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ana vatanımızın ve bütün halkımın başı sağ olsun. Bir kahramanı kaybettik ve bu kahraman unutulmayacaktır" dedi.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ